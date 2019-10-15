شرطة الفجيرة تضبط متجاوزي الإشارة الحمراء بجهاز مراقبة‎

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

كشفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عن تركيب جهاز مراقبة خاص بتسجيل المركبات التي تتجاوز الإشارة الحمراء على تقاطع شارع الشيخ محمد بن حمد الشرقي مرتبط بالمخرج المؤدي إلى بوابة الشحن المخصصة للمطار.

وأوضحت أنه سيتم تحرير مخالفة قطع الإشارة الحمراء وقيمتها 1000 درهم بالإضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة شهر لكل من يتجاوز الإشارة الحمراء، إذ أن نظام المراقبة عند التقاطعات الذي باشرت شرطة الفجيرة بتنفيذه جاء لتحسين السلامة المرورية على التقاطعات، ويعتبر من الأنظمة المرورية الحديثة، بما يمكن من إجراء تقييم مستمر للحالة الهندسية للتقاطعات وتأثيرها على السلامة المرورية وخفض وقوع الحوادث المرورية.

وأفاد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، بأنه تم افتتاح شارع المطار (محمد بن حمد الشرقي) بعد أن أنجزت الدائرة متطلبات مشروع الطريق على مرحلتين بطول ستة كيلومترات، إلى جانب تركيب إشارتين ضوئيتين وتشغيلهما، الأولى على دوار الصناعية القديم بالقرب من مركز اللولو مول فيما تم تركيب الثانية عند تقاطع شارعي المطار ومريشيد.

وأشار إلى أنه تم افتتاح الشارع بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات والبلدية، ويعد من الطرق الحيوية في الإمارة، إذ تم إنجازه على مرحلتين الأولى تضمنت إنشاء طريق جديد من ثلاث حارات في كل اتجاه دون جزيرة وسطية يبدأ من دوار النجميات عند مدخل الفجيرة الغربي ويعبر حتى دوار الصناعية القديمة الذي تم تحويله إلى إشارة ضوئية تم تشغيلها ضمن متطلبات الطريق، فيما تضمنت أعماله في المرحلة الثانية التي تبدأ من دوار الصناعية تطوير الطريق القائم وإعادة هيكلته وتوسعته إلى ثلاث حارات في كل اتجاه حتى تقاطع شارع مريشيد بدون جزيرة وسطية أيضا، على طول امتداده تم تزويده بإنارة أرضية إلى جانب أعمدة إنارة حديثة على جانبيه.