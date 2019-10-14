حبس مراهق طعن طالباً داخل مركز تجاري 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر بحق شاب (خليجي) يبلغ 19 عاماً، طعن طالباً داخل مركز تجاري كبير، بالتعاون مع مراهقين آخرين محالين إلى محكمة الأحداث، نتيجة خلاف على فتاة. وقال المجني عليه (17 عاماً)، إنه كان موجوداً في المركز برفقة صديق له، وحضر إليهما شخص لا يعرفانه وطلب منهما مرافقته إلى البوابة، حيث التقيا بستة شباب، وسأله أحدهم عن اسم مدرسته، ثم حاول صديقه سحبه بعيداً عنهم، تجنباً للمشكلات، لكن أحدهم طلب منه الحديث معه على انفراد، وغادر ثلاثة أشخاص وتبقى ثلاثة من بينهم المتهم.

وأضاف أنه فوجئ عند عودته إليه باثنين منهما يدفعانه الى الخلف، ثم استل أحدهم سكيناً وطعنه في خصره، فهرب منهم، وتوجه إلى الممر المؤدي إلى فندق ملحق بالمركز التجاري، وهناك أغمي عليه إلى أن حضرت الشرطة ونقلته بواسطة الإسعاف إلى المستشفى. وقال شاهد من شرطة دبي إنه اطلع على كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، وشاهد الأشخاص الثلاثة، مشيراً إلى تحديد هويتهم، والتوصل إلى مكانهم، وضبطهم.

وأضاف: «بالاستفسار مع المتهم بالطعن، أفاد بأنه كان برفقة زميليه، وحدث سوء تفاهم مع المجني عليه بسبب فتاة، فطعنه، وحاول الأخير الهروب، لكنه لحق به لمعاودة طعنه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك».