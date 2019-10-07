اتهام آسيوي بسرقة حقيبة من سكن مشترك

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في اتهام شخص من جنسية آسيوية بالتسلل إلى سكن مشترك، تعيش فيه ثلاث عائلات من جنسيته نفسها، وسرقة حقيبة تعود إلى امرأة تقيم فيه، تحتوي على مبالغ مالية ووثائق رسمية.

وكانت المرأة أبلغت شرطة الشارقة عن الواقعة، التي تعود إلى بداية سبتمبر الماضي، بعدما اكتشفت فقدان الحقيبة.

وأكد المتهم للمحكمة أنه كان يبحث عن سكن مشترك للعيش فيه، وفي الخامس من سبتمبر الماضي دخل إلى منزل المجني عليها بالخطأ، ورأى زوجها، واعتذر منه، مشيراً إلى أنه لم يسرق الحقيبة أو أي مبلغ مالي من الشقة. وطالب المتهم بتفريغ كاميرات المنزل، أو البناية السكنية، في تاريخ الواقعة، للتأكد من صحة أقواله.

وقالت الشاكية إن حقيبتها سرقت منها وهي نائمة في السكن، وإنها بحثت عنها، وسألت العائلات التي تسكن معها، ولكنها لم تتوصل إلى شيء، ما دفعها لإبلاغ الشرطة. وأجلت المحكمة القضية إلى 28 أكتوبر الجاري للحكم.