خليجية تتهم زوجها بضربها ليرضي ضرتها

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية خليجي متهم بالتعدي على زوجته وطردها من المنزل كي يرضي زوجته الجديدة، وأكد المتهم أن زوجته الأولى تعدت على زوجته الثانية، وأنه حاول الفصل بينهما ولم يعتدَّ على زوجته بالضرب.

وأنكر الزوج التهمة الموجهة إليه، قائلاً إن الدعوى كيدية بسبب ضيق زوجته الأولى من زوجته الثانية لعملها المستمر في إمارة أخرى.

وأوضح أنه خصص في منزل والده مكاناً منفصلاً ليسكن فيه مع زوجته الجديدة، حتى لا تتضايق زوجته الأولى في حال سكّنها بالسكن نفسه معها، إلا أنه فوجئ بدخول زوجته الأولى عليهم وتعديها بالضرب على زوجته الثانية، الأمر الذي جعله يبعدها عنها ويخرجها من المنزل ليتفاهم معها، مؤكداً أنه لم يضربها أو يتعدى عليها إلا أنه حاول إبعادها عن زوجته.

وطالب المتهم البراءة من التهمة المنسوبة إليه.

من جانبها، أجلت المحكمة الحكم على القضية للأسبوع المقبل.