جريمة وراء تناثر مليون و700 ألف درهم في شارع بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

تناثرت مبالغ مالية ضخمة تصل إلى حوالي مليون و700 ألف درهم كانت بحوزة تاجر صيني حين هاجمته عصابة ورشوا وجهه بالفلفل الأحمر الحارق، ثم لكمه أحدهم في عينه وحاولوا سحب حقيبة كانت تحوي المبلغ، فتمزقت وسقطت الأموال فجمعوا منها مليون و600 ألف درهم وفروا هاربين، لكن تم القبض على عدد منهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمتهم.



وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وهو تنفيذي مبيعات صيني إنه كان يسير في شارع المطينة وبحوزته مليون و700 ألف درهم حصيلة بضاعة باعها لإحدى الشركات هناك، وذلك في الساعة الواحدة ظهراً، وكان يستقل دراجته الكهربائية على الرصيف.



وعند وصوله بمحاذاة موقف الحافلات في شارع المطينة وقبل وصوله إلى الإشارة الضوئية المؤدية إلى شارع عمر بن الخطاب قاصداً مقر سكنه، ترجل من الدراجة لكون الرصيف غير معبد ومغمور بالمياه، وفجأة هاجمه ثلاثة أشخاص من الأمام ورشوا وجهه بالفلفل الأخمر ثم لكمه أحدهم في عينه اليسرى ونزع آخر الحقيبة التي كان يرتديها على ظهره والتي تحتوي على المبلغ المالي فأمسكها بيده لمنع سرقتها لكن تمزقت الحقيبة وتناثرت النقود على الأرض فالتقطها اللصوص ما عدا مائة ألف درهم ولاذوا بالفرار.



من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن 10 متهمين اشتركوا في هذه الجريمة وقاموا بأدوار مختلفة منها التخطيط والمراقبة والتنفيذ، وتحركوا بسيارتين ثم رصدوا المتهم ونفذ عدد منهم الهجوم عليهم، لافتاً إلى أن المتهمين أخذوا النقود وفر عدد منهم إلى مدين العين وقاموا بتوزيعها فيما بينهم.

