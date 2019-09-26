اتهام سائق تاكسي بتهريب خادمة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

وجهت محكمة جنايات الفجيرة إلى سائق تاكسي (آسيوي) تهمة تهريب خادمة إفريقية من منزل كفيلها وتشغيلها عبر مكتب خدم آخر مقابل نسبة من الأرباح. وواجهت هيئة المحكمة المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة بأنه تواصل مع الخادمة ونقلها إلى مكتب خدم آخر في إمارة عجمان مقابل تقاضيه مبلغاً من المال، كما أنه يتجول في المناطق السكنية ويتعرف إلى العاملات أثناء خروجهن من مساكن كفلائهن سواء عند الجمعيات أو أمام المنازل ويتواصل معهن ويتفق معهن على الهرب وتأمين مكان آخر للعمل براتب أفضل. وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من امرأة تريد الانتقال إلى إمارة عجمان ولم يكن يعلم أنها تعمل خادمة في المنزل إلا حين طلبت أن يوصلها إلى وجهتها، مشيراً إلى أنه قام بتوصيلها دون علم أنها هاربة وتريد العمل في مكتب خدم آخر.