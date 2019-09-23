الحبس والغرامة والإبعاد لعامل سرق حبتي مانجو بـ 6 دراهم في مطار دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل شهرين وغرامة 5000 درهم مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى الإبعاد بسبب سرقة حبتي مانجو قيمتهما 6 دراهم من صندوق فواكه يخص أحد المسافرين عبر مطار دبي.



واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بإنه يعمل بمهنة عامل تحميل أمتعة منذ شهر فبراير 2017 بمطار دبي الدولي مبنى 3 وأثناء وجوده في مستودع شحن حقائب المسافرين عبر إحدى الطائرات التابعة لطيران الإمارات شعر بالعطش وشاهد صندوقاً فبحث فيه لكنه لم يجد ماء وشاهد كمية من فاكهة المانجو فأخذ حبتين وأكلهما ثم قام بتحميل الصندوق.



وأفاد مفتش بمحطة المسافرين بأنه رصد عملية السرقة عبر الكاميرات وتم استدعاء المتهم وتفتيش منزله للتأكد من عدم قيامه بسرقة أشياء أخرى، لكن لم يعثر على شيء وأكد أن هذه هي المرة الوحيدة التي يرتكب فيها هذا التصرف.



وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات ارتكابه جريمة السرقة لكن أدانته المحكمة وقضت بحبسه وتغريمه 5000 درهم مع إيقاف التنفيذ وإبعاده.

