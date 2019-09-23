شروع في القتل بسبب خلاف على فتاة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة (خليجي)، يبلغ 19 عاماً، بتهمة الشروع في قتل آخر، خليجي أيضاً، بالتعاون مع اثنين آخرين، محالين إلى محكمة الأحداث، نتيجة خلاف على فتاة.

وقال المجني عليه (17 عاماً)، إنه كان موجوداً في مركز تجاري برفقة صديق له عندما حضر إليهما شخص لا يعرفانه، وطلب منهما مرافقته إلى البوابة، فاستجابا له، وهناك التقيا ستة شباب، طلب أحدهم منه الحديث معه على انفراد، وغادر ثلاثة أشخاص وتبقى الآخرون، بمن فيهم المتهم.

وعند عودته فوجئ باثنين منهم يدفعانه الى الوراء، ثم استل أحدهما سكيناً وطعنه في خاصرته، فهرب منهما، وأغمي عليه في الطريق.

وبعد اطلاع شرطة دبي على كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تمكنت من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، من بينهم الشاب الذي طعن المجني عليه، وتوصلت إلى مكانهم وضبطتهم، وتبين أن السبب هو خلاف على فتاة.

وأفاد تقرير طبي بأن المجني عليه يحتاج إلى علاج لأكثر من 20 يوماً، وأن الإصابة ستخلف عاهة مستديمة.