امرأة تطعن طليقها في موقف سيارات

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة "مغربية الجنسية" حاولت طعن طليقها "تونسي الجنسية" في صدره ووجهه لكنه استطاع صد السكين بيده، كما هددته بالقتل وأتت فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، فيما وجهت النيابة العامة لطليقها ارتكاب جناية الاعتداء عليها وسبها بما يخدش شرفها.

وقال الطليق في تحقيقات النيابة العامة إنه كان متوجهاً إلى مقر عمله، ثم فوجيء بطليقته تدخل في السيارة حين وصل إلى المواقف، وجلست على المقعد المجاور له وتحدثت بصوت عالم وهددته قائلة، "انزل معي الآن واعطني أوراقي وصوري وإلا قتلتك" ثم فوجيء بها تخرج سكيناً من حقيبتها اليدوية، وحاولت طعنه في صدره ووجهه لكنه تمكن من صدها بيده، ثم غادرت فتوجه إلى مركز الشرطة وحرر بلاغاً بالواقعة.