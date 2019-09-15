الكاميرات ترصد شجاعة طفلة قاومت متحرشاً في مصعد

المصدر: محمد فودة - دبي

قاومت طفلة صغير تبلغ من العمر 10 سنوات نادلاً عربيا من جنسيتها حاول التحرش بها في المصعد، بعد أن تسلل إلى البناية التي تسكن بها في منطقة مردف.

وقالت المجني عليها إنها كانت برفقة شقيقتها الصغرى في متجر بالمجمع السكني الذي تقيم به، ومن ثم توجهت إلى منزلها، وحضر المتهم وسألها عن اسمها وعمرها ورقم شقتها فردت عليه لكن لم تخبره برقم الشقة، وحين وصلت إلى مدخل البناية فوجئت به يدخل وراءها ويلحقها إلى المصعد، وحاول سحبها إلى الخارج من ذراعها لكنها تمسكت بالباب، ثم حاول تقبيلها لكنها قاومته، ومن فرط خوفها أبلغت والدتها بما حدث في اليوم التالي.

وأفاد والد المجني عليها أنه راجع تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت تفاصيل الجريمة وشوهد المتهم وهو يتعقب الطفلة، وهي تحاول دفعه من المصعد، بينما ينظر إلى الكاميرات ثم يحاول تقبيلها ويبادر بالفرار.

