أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

• أحالت النيابة العامة في دبي مصوراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير خاتمين تابعين لاتحاد سباقات الهجن في أبوظبي، واعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وأكدت رسالة رسمية صادرة من اتحاد سباقات الهجن أن الاتحاد لم يكلف أي شخص بتصنيع أختام للاتحاد، كما لم يسلم أختامه للمتهم.

• اشتبه مفتش بجمارك دبي في مسافر قادم إلى الدولة، رغم أنه كان يتصرف بطريقة طبيعية، وبتفتيشه عثر على قالب ختم منسوب إلى إحدى الدوائر الحكومية، كان يخفيه في ملابسه، وارتبك المتهم حين العثور عليه، ما دل على إخفائه الختم متعمداً في ملابسه.

• طمع عامل آسيوي يعمل بمهنة تفريغ حقائب السفر بمطار دبي في حقيبة مسافر حينما رأى سحابها مفتوحاً، واستغل فرصة عدم وجود أحد وسرق هاتفاً متحركاً وغادر المطار بشكل طبيعي، معتقداً أنه فلت بجريمته لكنه فوجئ بالشرطة تداهم مقر سكنه وتضبط الهاتف المسروق، واعترف بجريمته، عازياً قيامه بذلك لحاجته إلى المال.

• باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة سائق آسيوي سرق كابلات كهربائية ليلاً بقيمة 600 درهم على مرتين، إذ تسلل إلى مزرعة أحد الأشخاص وقص الأسلاك، ولاذ بالفرار، ثم باع الدفعة الأولى لشخص وتقاضى ثمنها 200 درهم، فأعجبته الفكرة وتسلل إلى المزرعة ذاتها وقص أسلاكاً أخرى، لكن عامل المزرعة اكتشف أمره وقبض عليه.