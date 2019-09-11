شاب يحاول الانتحار هرباً من الخلافات العائلية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية شاب آسيوي متهم بشرب الخمر ومحاولة الانتحار، إذ أقدم على قطع شريان يده للتخلص من حياته، بسبب خلافات عائلية وضغوط نفسية يمر بها.

تعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى ورود بلاغ إلى الشرطة يوم 23 من أغسطس الماضي، يفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية بحالة غير طبيعية ومجروحة يده، وبعد ضبطه والتحقيق معه، تبين أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأنه أقدم على قطع شريان يده اليسرى، بسبب خلافات ومشكلات أسرية يمر بها وضغوط نفسية تأثر بها، ما جعله يقدم على الانتحار هرباً من المشكلات العائلية، وأحالته الشرطة إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة بتهمة شرب الخمر، والشروع في الانتحار.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه، فأنكرهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 22 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.