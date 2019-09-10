شرطة أبوظبي تحبط عملية تسلل عمال لداخل الدولة عبر منفذ بالعين

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، تهريب مجموعة من العمال في شاحنة بمنفذ خطم الشكلة في مدينة العين من بينهم عدد من السيدات في محاولة تسلل غير مشروعة لدخول الدولة.

وكانت شرطة أبوظبي تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل 18 عاملا في المنفذ وتم التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين .

وأشادت شرطة أبوظبي بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وجهودهم المثمرة والتي أسهمت في الضبط، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن، موضحة أن مثل هذه الحالات، ينجم عنها مخاطر كبيرة، ترفع من حجم المهددات والجرائم قد تصل إلى حد القتل والسرقة والاعتداء، وأن الدولة تتخذ إجراءات صارمة حيالها .



وذكرت أن التسلل عبر الحدود يشكل واحداً من أخطر العمليات التي تلقي بآثار سلبية على أمن المجتمع، خاصة في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم اقتصادي وتنموي كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها.