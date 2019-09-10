امرأة تحاول تشويه سمعة محامية عبر «سناب شات»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

باشرت محكمة الجنح في الفجيرة نظر قضية امرأة عربية متهمة بانتحال شخصية محامية في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بطاقة المحاماة الخاصة بها، وأقرت المتهمة بارتكاب الجريمة تحت التهديد.

وقالت المحامية أمام هيئة المحكمة إن المتهمة قامت بإنشاء مجموعة عبر برنامج «سناب شات» مضافاً بها عدد من الأعضاء والعضوات تنتحل فيها اسمها وصفتها كمحامية، وتعرض بطاقة المحاماة الخاصة بها.

وأضافت أن المتهمة اعترفت على نفسها عبر تسجيلات صوتية أرسلتها لها تعتذر منها من أجل سحب القضية المرفوعة، وتخبرها بأنها حصلت على عرض من قبل أشخاص لتشويه سمعتها، مطالبة هيئة المحكمة بتأجيل الحكم من أجل إضافة أدلة جديدة، بالإضافة إلى مرافعتها عن نفسها في الجلسة المقبلة.

فيما واجهت هيئة المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، حيث أقرت بأنها نشرت صورة بطاقة المحاماة الخاصة بالمجني عليها، إلا أنها لم تكن بكامل إرادتها بسبب تعرضها لتهديد من قبل أشخاص بعد أن طلبوا منها توقيع أوراق تدينها وستكلفها 50 ألف درهم في حال لم تقبل انتحال شخصية المجني عليها «المحامية»، وتشويه سمعتها وسمعة مكتب المحاماة الخاص بها.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية.