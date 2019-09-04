بالفيديو .. شرطة دبي تكشف تفاصيل حادث غريب في موقف مركز تجاري

المصدر: دبي- محمد فودة

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن الفيديو المتداول للحادث المروري الذي وقع داخل مواقف إحدى الجمعيات التعاونية لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وأوضحت شرطة دبي أن حادث التصادم وقع بين سيارتين وذلك نتيجة لأهمال وعدم انتباه سائق السيارة الأولى، عندما قام بالضغط على مسرع السرعة، مما أدى الى سقوط السيارة من مواقف السرداب الى مواقف الطابق الأرضي بعد صدمها سيارة اخرى متوقفة ، ولم يكن بداخلها أي شخص مما تسبب في اضرار للسيارة.



وتهيب القيادة العامة لشرطة دبي السائقين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه عند قيادة المركبات.

من جهتها قالت جمعية الاتحاد التعاونية عبر حسابها على " تويتر" أن الفيديو المتداول وقع داخل مواقف فرع أم سقيم التابع لتعاونية الاتحاد، واكدت عدم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مشيرة الى أن دورية لشرطة دبي وصلت الى مكان الحادث للاطمئنان على سلامة المتواجدين من رواد التعاونية وضمان انسيابية حركة سير المركبات.