إنقاذ طفلة مواطنة نستها أسرتها داخل السيارة 4 ساعات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تمكن أطباء قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى توام أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) من إنقاذ حياة طفلة مواطنة عمرها 3 سنوات، صارعت الموت لمدة 4 ساعات داخل سيارة محكمة الإغلاق، حيث تركتها أسرتها سهواً ما أدى لإصابتها بإجهاد حراري شديد، ومضاعفات أخرى خطيرة، تمثلت في صورة تشنجات عصبية وإرتفاع ضغط الدماغ ودخولها في غيبوبة.



وأفاد جد الطفلة (ميثا) أنها كانت برفقة أسرتها في زيارة عائلية بمنطقة البطين في العين حيث تركتها الأسرة سهواً بمفردها داخل السيارة بعد إحكام إغلاقها واكتشفها والدها بالصدفة بعد نحو 4 ساعات بعد أن غابت عن الوعي فجرى نقلها فوراً إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام حيث تمكن الأطباء من إسعافها وإنقاذ حياتها، محذراً الآباء والأمهات من الركون إلى الخادمات خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال فلذات الأكباد.



فيما أوضح رئيس قسم العناية المركز للأطفال، الدكتور نضال الحشايكة، أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري، وهى في حالة غيبوبة عميقة بالاضافة الى مضاعفات صحية أخرى، وباشر الفريق الطبي في قسم العناية المركزة للاطفال على الفور العمل على اسعافها وانقاذ حياتها، حيث تم إخضاعها لفحوصات طبية ومخبرية دقيقة والتصوير المقطعي وبأجهزة الرنين المغناطيسي وتجاوزت مرحلة الخطر في غضون 48 ساعة بدات بعدها حالتها الصحية والعصبية تتحسن تدريجيا وغادرت العناية المركزة الى قسم الاطفال يوم 24 اغسطس الجاري حيث تستكمل برنامج علاجها.



وقال الحشايكة "شارك في جهود إسعاف الطفلة وبرنامج علاجها إلى جانب فريق العناية المركزة للأطفال طواقم طبية من إختصاصات طبية أخرى تشمل جراحة المخ والأعصاب ، الجهاز الهضمي ، وقسم الأعصاب للأطفال والعلاج الطبيعي والتأهيل، مشيراً إلى أن التقنيات التشخيصية والعلاجية الكبيرة المتقدمة التي يمتلكها المستشفى إضافة إلى الكوادر الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية في مختلف التخصصات أسهمت في إنقاذ حياة الطفلة، التي شارفت على الموت نتيجة إصابتها بإجهاد حراري شديد والمضاعفات الصحية الأخرى الخطيرة التي ترتبت علي ذلك.