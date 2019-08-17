أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل توصيل طلبات تابع لأحد المطاعم، استغل معرفته بتفاصيل أماكن وقوف الدراجات النارية التابعة للشركة التي يعمل فيها وسرق دراجتين من طراز هوندا تقدر قيمتهما بنحو 24 ألف درهم، وعندما اكتشف المسؤول في الشركة اختفاء الدراجتين أبلغ الشرطة التي نجحت في كشف غموض الجريمة وقبضت على المتهم وأقر بجريمته.

■أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عصابة آسيوية دأب أفرادها على استهداف المركبات المتوقفة على الطريق العام، وسرقة محتوياتها عن طرق كسر زجاج النافذة، وأقر المتهمون بتنفيذ عدد من الجرائم، آخرها سرقة مبالغ مالية من مركبة تركها صاحبها وفوجئ بسرقتها في اليوم التالي.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شخصين شكلا عصابة متخصصة في سرقة المحال التجارية، إذ سطوا على متجر يقع عند محطة تيكوم، بعدما كسرا بابه مستخدمين قفازات وأقنعة وعتلة حديدية ومقصاً، واستوليا على خزنة حديدية تحوي 10 آلاف درهم.

وقال أحد ملاك المحل إن حارس الأمن أخبره بأن المتجر تعرض للسرقة، فتوجه إلى هناك واستخرج التسجيل، وشاهد المتهمين يدخلان المحلين ويسرقان الخزنة بالكامل، وكانت تحتوي على مبلغ 10 آلاف درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق بحثي بعد جمع المعلومات، وتم التعميم على أوصاف المتهمين، وتبين أنهما محبوسان على ذمة قضية أخرى في مركز شرطة بر دبي.