أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

- برأت محكمة الجنايات في دبي بائعاً من تهمة التحرش بمراهقة خليجية، تبلغ من العمر 17 عاماً، أثناء تجولها في أحد الأجنحة بالقرية العالمية.

وبحسب ادعاءات الفتاة في تحقيقات النيابة العامة، فإن البائع لمس يدها أثناء محاولة بيع كتاب لها، وطلب منها إضافته على تطبيق سناب شات، وسألها ماذا سيكون رد فعلها إذا احتضنها.

حدثت الواقعة، حسب التحقيقات، في أبريل الماضي، حين كانت الفتاة برفقة أسرتها، ودخلت جناحاً تابعاً لدولة خليجية، وعرض عليها البائع شراء رواية قال إنها عن الحب، ما أصابها بصدمة، ثم سألها ما إذا كانت أحبت من قبل، وأنه سيفكر في أن يحب بعد أن رآها، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضد واتهمته بلمس يدها.

وقال شاهد من شرطة دبي إن البائع انخرط في نوبة بكاء بعد القبض عليه، وطلب منها مسامحته، مؤكداً أن ما حدث خطأ غير مقصود.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي، اعتدى على شرطي داخل أحد مراكز الشرطة، ورش وجهه بالفلفل الحار، ودفعه بقوة، وذلك أثناء توزيع الوجبات على المحتجزين في التوقيف، وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة.

- أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات سائقاً آسيوياً بتهمة هتك عرض امرأة بالإكراه، وذلك من خلال تعمده لمس منطقة حساسة من جسدها أثناء وقوفها داخل أحد المتاجر.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن المتهم كان يتعقبها قبل أن ينفذ جريمته.