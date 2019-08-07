إحالة مدرب السباحة في قضية غرق الشاب المواطن إلى النيابة العامة بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

صرح نائب قائد عام شرطة عجمان، العميد عبد الله أحمد الحمراني أن الشرطة أحالت ملف قضية غرق الشاب المواطن في حوض سباحة إحدى الصالات الرياضية في عجمان، إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق ووجهت له تهمة الإهمال لانشغاله عن مراقبة المسبح.

وكشف نائب قائد عام شرطة عجمان أن الحادثة وقعت خلال فترة المساء أثناء انشغال المدرب عن الحوض الذي سقط فيه الشاب الذي لا يتقن السباحة، حيث لاحظ آخرون سقوطه في الماء بعد مرور وقت وقاموا بإخراجه ومحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وشدد على أهمية وجود منقذين محترفين في الصالات الرياضية لمراقبة الشباب الذين يقبلون على تعلم السباحة للحيلولة دون تعرضهم لأي مكروه.

وناشد جميع أصحاب الصالات الرياضية العاملة في عجمان بضرورة توفير اشتراطات السلامة عند أحواض السباحة، وتوفير منقذين للعمل في هذه الصالات طيلة فترة عملها والتشديد على عدم انشغالهم، مؤكداً أن ازدياد أعداد أحواض السباحة الملحقة بالصالات الرياضة يلزم أصحابها بتوفير أعداد كافية من المنقذين لاسيما خلال فترة الصيف، حيث يرغب كثيرون في ممارسة هواية السباحة.