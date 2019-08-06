محاكمة عاملين بتهمة السرقة وحرق مركبة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الاستئناف في الفجيرة قضية عاملين آسيويين متهمين بسرقة 4000 درهم من خزنة داخل مسكن للعمال، وإضرام النار عمداً في مركبة خاصة.

وأفادت التحقيقات بأن العاملين يسكنان في سكن عمال يضم عدداً من الغرف، واتفقا على وضع خطة لسرقة المبالغ المالية الموجودة في الخزنة الخاصة بالسكن والتي يضع فيها العمال أشياءهم الثمينة سواء ذهب أو مال.

وقام المتهم الثاني بعمل إلهاء عن طريق اضرام النار في مركبة خاصة بأحد العمال الذين يسكنون معه بغرض إبعاد وانشغال العمال بإطفاء الحريق، بينما يقوم صديقة بفتح الخزنة وسرقتها، وبالفعل تمكن المتهم الأول من الدخول إلى الغرفة التي توجد بها الخزنة وفتحها وسرق منها مبلغ 4000 درهم، وحاول الهرب إلا أن أحد العمال لاحظه وتمكن من ضبطه وإبلاغ زملائه، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليهما.