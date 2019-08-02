«استئناف دبي» تفرج عن سائق «حافلة العيد» بكفالة

المصدر: محمد فودة - دبي

قبلت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، طلب الإفراج بكفالة عن السائق العماني المتهم بالتسبب في وفاة 17 راكباً، بحافلة كان يقودها خلال حادث وقع في عطلة عيد الفطر الماضي، وذلك بعد الحكم عليه من قبل محكمة المرور بالسجن سبع سنوات وغرامة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى دية قدرها 3.4 ملايين درهم.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم إلى محكمة الاستئناف طلباً بالإفراج عنه بكفالة، مع ترك ثلاثة جوازات سفر من بينها جواز سفر المتهم، بحسب محاميه محمد التميمي، الذي أفاد بأن المحكمة قبلت الطلب في ظل تقديم تعهد من قبل شركة التأمين بسداد الدية.

وقال التميمي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدفاع طلب التأجيل لتقديم مذكرة الدفاع، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى شهر سبتمبر المقبل».

من جهتها، أشادت السفارة العمانية في الدولة بقرار محكمة الاستئناف الإفراج عن المواطن العماني، سعيد البلوشي (53 عاماً)، سائق حافلة شركة المواصلات العمانية، وذلك في تغريدة على حسابها بشبكة «تويتر».

وتعود تفاصيل القضية إلى إجازة عيد الفطر، أواخر شهر مايو الماضي، عندما تسبب سائق حافلة خمسيني، في حادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين في دبي.

وكانت نيابة السير والمرور في دبي أحالت السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات، مطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث، طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة، وتصل إلى الحبس سبع سنوات وغرامة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، لورثة المتوفين من جراء الحادث.

وانتهت النيابة، بعد معاينة موقع الحادث، إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وكان السائق اعترف في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها، وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.

المحكمة قبلت الطلب في ظل تقديم تعهد من قبل شركة التأمين بسداد الدية.