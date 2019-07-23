نجاة أفراد أسرة مواطنة بالفجيرة من حريق شب في منزلهم

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

باشرت فرق الدفاع المدني حادث بإخماد حريق شب في منزل احد المواطنين بإمارة الفجيرة حيث تعود تفاصيل الحادث حين تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني الفجيرة بلاغا في تمام الساعة 01:30 من مساء يوم أمس يفيد باندلاع حريق في منزل أحد المواطنين في منطقة مضب بإمارة الفجيرة وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين احتراق المجلس وتلوث المنزل بالدخان حيث تمت السيطرة على الحريق وإخمادة والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل، وبسبب ثقافة ووعي رب الأسرة وتوفيره لأجهزة كواشف الدخان تمكن أفراد الأسرة من اخلاء ومغادرة المكان في الوقت المناسب و قبل ان ينتشر الحريق والدخان الى بقية أجزاء المنزل مما حال دون وقوع أية خسائر أو إصابات بشرية.

كما أكد نائب مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العقيد خالد ربيع الحمودي على أهمية تركيب «كاشفات الدخان» في المنازل، لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنيبها خسائر في الأرواح، والممتلكات ،وأن يحرض كافة الأفراد على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وكذلك تطبيق مجموعة من الإرشادات الضرورية والخاصة بفصل الصيف، تفادياً لوقوع حوادث الحريق، مؤكداً على أهمية تركيب وسائل الحماية في المنازل للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما توجهت إدارة الدفاع المدني الفجيرة بجزيل الشكر والثناء على المواطن على اهتمامه و حرصه على تركيب كاشفات الدخان في المنزل.