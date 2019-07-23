«أنت ما تستاهلين أخوي» تقود أسرة إلى المحكمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية اعتداء وسب عائلي بين أسرتي زوج وزوجة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين وهم (ش.ش) والدة الزوج، و(خ.ش) شقيقة الزوج، و(س.ش) الزوج، و(ع.ش) شقيقة الزوج، و(ع.ش) شقيق الزوج، تهم الاعتداء بالضرب وبالسب ودخول مسكن أسرة والدة الزوجة بالقوة دون إرادتها، كما اتهمت النيابة العامة (خ.ش) بسب زوجة شقيقها بالقول «أنت ما تستاهلين أخوي».

كما اتهمت النيابة العامة الزوجة (خ.ط) ووالدتها (ر.ط) بالسبّ والاعتداء بالضرب على أسرة زوجها.

وعرضت المحكمة الصلح على الأسرتين، حيث أبدت أسرة الزوج الرغبة في الصلح، إلا أن الزوجة ووالدتها رفضتا التصالح وأصرتا على مواصلة القضية أمام هيئة المحكمة.

وأنكر جميع المتهمين أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهم، حيث أفادت والدة الزوج بأنها دخلت منزل زوجة ابنها برغبتها وليس دون إرادتها حيث فتحت لهم الباب وطلبت منهم الدخول.

وأنكر بقية المتهمين الاتهامات المسندة إليهم بالاعتداء بالضرب أو سب زوجة شقيقهم وحماته، وذكرت هيئة المحكمة أن شقيق الزوج شهد ضد أسرته لمصلحة زوجة شقيقه ووالدتها، وأفاد في تحقيقات الشرطة بأن والدته وشقيقته قامتا بسب زوجة شقيقه، وأن شقيقته قالت لها، عبارة «أنت ما تستاهلين أخوي»، مضيفاً في شهادته أمام الشرطة أنه وقع تشابك بالأيدي بين والدته وشقيقته وزوجة شقيقه وأنه تدخل لفض الخلاف بينهن.

وقالت شقيقة الزوج إن زوجة شقيقها ركضت باتجاهها وضربتها، وإنها دافعت عن نفسها ولم تمد يدها عليها، وأن شقيقها فض الاعتداء من قبل زوجته، منكرة تهمة سب زوجة شقيقها بعبارة «أنت ما تستاهلين أخوي»، وأضافت أن زوجة شقيقها ووالدتها قامتا بسبها وأفراد أسرتها وحاولتا الاعتداء عليها بالضرب.

من جهته، أنكر الزوج تهمة ضرب زوجته أو إمساكها من يديها، فيما أنكرت الزوجة ووالدتها الاتهامات المسندة إليهما بالاعتداء بالضرب وسب أسرة الزوج. وطالب محامي الدفاع عن المتهمين الزوجة وأمها بتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق وإعداد وسائل الدفاع، وحدّدت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعداً للاستماع إلى مرافعة الدفاع.