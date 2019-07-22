«طوارئ العين» يتلقى 42 بلاغاً عن «أضرار الأمطار»

المصدر: العين - وام

تلقّى مكتب الطوارئ في بلدية العين 42 بلاغاً عن أضرار الأمطار التي تعرضت لها المدينة في الأيام الماضية نتيجة تقلب حالة الطقس. وأكد مدير مكتب الطوارئ بالإنابة، سهيل بن زاهرة الخيلي، أن البلدية تعاملت مع البلاغات فور ورودها إلى قنوات اتصال مكتب الطوارئ، من خلال التنسيق مع جميع قطاعات البلدية والجهات الخارجية، لوضع الخطط اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تركزت معظمها حول مخاطر تجمع مياه الأمطار والرياح، ومخلفات سقوط الأشجار وبعض اللوحات الإرشادية والإعلانية وأعمدة الإنارة والأتربة وغيرها.

ولفت إلى تفعيل دوريات متخصصة لاستكشاف المخاطر التي لم ترد، كالحواجز المتطايرة في الطرقات والحواري، وغيرها.