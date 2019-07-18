10 سنوات سجناً لأوروبية حاولت تهريب حشيش وكوكايين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات على مسافرة أوروبية (31 سنة)، مع غرامة قدرها 50 ألف درهم، والإبعاد بعد انتهاء مدة العقوبة، بعد إدانتها بجلب 307 سجائر إلكترونية، تحوي سائلاً لزجاً أصفر اللون، عبارة عن خلاصة مخدر الحشيش، و1.4 كيلوغرام من الكوكايين، حاولت إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من أبريل الماضي، وفق تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي بينت أن مفتشي الجمارك في مطار دبي الدولي شكوا في المسافرة القادمة إلى الدولة، وبتفتيش حقائبها ضبطوا عبوة عبارة عن علبة بلاستيكية تحتوي على 228 فلتر سيجارة إلكترونية، بخلاصة القنب الهندي، و78 مغلفاً بلاستيكياً يحتوي على 79 فلتراً للسجائر الإلكترونية، ويزن إجمالي الفلاتر المضبوطة نحو أربعة كيلوغرامات.

كما ضبط مفتشو الجمارك بحوزتها علبة بلاستيكية تحوي 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، ووجهت إليها النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية جلب وحيازة مواد مخدرة.