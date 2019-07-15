سائق "تاكسي" يتحرش بمسافرة ويسرق متعلقاتها وهدايا أطفالها

المصدر: أمين الجمال - دبي

قضت محكمة جنايات دبي بالحبس تسعة أشهر، والإبعاد، بحق سائق سيارة أجرة "تاكسي"، لإدانته بالتحرش بمسافرة، وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها، والهدايا التي اشترتها من أجل أطفالها في موطنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى 12 من نوفمبر الماضي، حسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أفادت بأن السائق (30 سنة)، كان يُقِلّ المجني عليها من أبوظبي إلى دبي، حتى تسافر إلى موطنها من مطار دبي الدولي، وفي الطريق أوقف المدان السيارة، وحاول التحرش بالمجني عليها، إلا أنها رفضت، ما دفعه إلى أن شدها من شعرها بقوة خارج السيارة، ثم انطلق عائداً إلى أبوظبي، ومعه حقيبة اليد الخاصة بها، بمحتوياتها، هي ثلاثة هواتف محمولة، و3000 درهم نقداً، وحقيبة سفرها بما فيها من ملابس وأحذية وهدايا لأطفالها في موطنها.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها ذهبت إلى مركز شرطة جبل علي، ولم تتمكن من الإدلاء بشهادتها لمدة يومين، إذ كانت تبكي طوال الوقت، من هول ما تعرضت له، ما تسبب لها في صدمة نفسية، ثم أخطر الشرطة باسم شركة سيارات الأجرة التي يعمل بها المُدان.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليها تعرفت إلى المُدان بعد أن عُرض عليها صور مجموعة من السائقين العاملين في الشركة، إذ إنها سقطت على ركبتيها، وانتحبت عندما رأت صورة المتهم.

وتمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض على المُدان أثناء محاولته الفرار من الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، والذي نفى أمام المحكمة تهمة الاعتداء لكنه اعترف بالسرقة.