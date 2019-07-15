سنة حبساً وغرامة 100 ألف درهم لـ 3 لاعبي قمار

المصدر: أمين الجمال - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس سنة مع الإبعاد وغرامة 100 ألف درهم، بحق ثلاثة زائرين آسيويين، دينوا باقتراف جناية تنظيم لعبة قمار في مكان عام ومفتوح للجمهور، إذ لعبوا في طريق عام «الكوتشينة»، ويحصل الفائز منهم على مبلغ مالي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن دورية شرطة ضبطت المتهمين وهم يلعبون القمار في الطريق، وكانوا يحفزون الجمهور على دفع مبالغ مالية للمراهنة على لعبة الورق. وتبين أن المراهنين من الجمهور كانوا يخسرون أموالهم لأن المدانين كانوا يغشون في اللعبة، وجنوا من وراء ذلك مبلغ 500 درهم.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكابهم جناية تنظيم لعبة من ألعاب القمار في مكان عام.