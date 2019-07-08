شاب يسرق لوحات سيارات لاستخدامها في السطو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي التحقيق مع شاب خليجي (24 عاماً) بتهمة سرقة لوحات مركبات، مع آخرين هاربين، واستخدامها على مركبات أخرى، يستعملونها في وقائع سرقات لمحال هواتف متحركة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم اشترك مع آخرين هاربين في سرقة لوحات سيارات في حال عدم توافر كاميرات مراقبة في أماكن صفها، ثم يقومون بتركيبها على سيارات أخرى، يستخدمونها في عمليات سرقة محال هواتف متحركة، وتحديداً من إمارة الشارقة.

وأقرّ المتهم في التحقيقات بأنهم ارتكبوا أربع وقائع سرقة بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه اتفق مع المتهمين الهاربين على سرقة اللوحات، وكان يقوم بدور المراقب في هذه الوقائع، وأنهم يرتكبون الوقائع في أوقات مختلفة حسب ما يتسنى لهم، وتتهيأ ظروف عدم توافر كاميرات في مكان الواقعة، وانقطاع حركة المارة فيه.