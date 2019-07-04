شاب يهتك عرض طالبة بالإكراه

المصدر: أمين الجمال - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق مع شاب آسيوي 22 سنة، بتهمة هتك عرض طالبة 16 سنة بالإكراه.

وأفادت أوراق القضية بأن المتهم تعرف إلى المجني عليها، في المدرسة التي يدرسان فيها، وتكرر لقاؤهما خارج البيت والمدرسة، مشيرةً إلى أن المتهم اصطحب المجني عليها إلى كورنيش الممزر، برفقة أحد أصدقائه، وبعد أن نزل صديقه من السيارة راود الطالبة عن نفسها، فرفضت، إلا أنه هتك عرضها بالقوة، وبعد أن انتهى من فعلته أعادها إلى بيتها.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم طلب من المجني عليها مقابلته بعد أسبوع من الواقعة، وأقلها بسيارته إلى منطقة النهدة، ثم طلب منها أن يكرر معها فعلته الآثمة، إلا أنها رفضت ذلك، ولم يخلِّ سبيلها إلا بعد أن تعهدت له بممارسة الرذيلة معه في مرة قادمة، وعند عودتها إلى منزل أسرتها أخبرت أختها بما حدث، فأبلغت الأخت الشرطة.