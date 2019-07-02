طلبة يقودون مركبات ذويهم بلا رخصة لأداء الامتحانات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رصد مواطنون ومقيمون قيام بعض طلبة الثانوية العامة، بقيادة مركبات ذويهم أثناء توجههم لأداء الامتحانات، إذ لاحظوا تكرار هذه الظاهرة سنوياً في محيط بعض المدارس بالدولة، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وطالبوا بمساءلة الأهل الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة مركبة على الطريق، وتعريض حياتهم وحياة آخرين للخطر، إذ لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة، وأكدت شرطة أبوظبي أنها لن تتهاون مع الأحداث الذين يضبطون وهم يقودون مركبات ذويهم، لافتة إلى أنها لن تتوانى عن رصدهم ومعاقبتهم.

وتفصيلاً،

حذر المدير التنفيذي لجمعية «ساعد»، جمال العامري، من غياب الرقابة الأسرية، وقيادة الأبناء ممن هم دون السن القانونية للمركبات على الطريق، إذ أكد أنها تشكّل خطورة بالغة على السلامة المرورية، وتمثل سبباً في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك أسراً تشجّع أبناءها على قيادة المركبة لقضاء بعض الحاجات في محيط المنزل، غير مدركة العواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السلوكيات، ومنها تعريض حياة أبنائهم للخطر، منبهاً إلى إشكالية أخرى هي عدم تأمين مفاتيح المركبات وجعلها في متناول الأبناء داخل المنزل، الأمر الذي يشجع بعض الأبناء على سرقتها في غفلة من الأهالي، وقيادة المركبة على الطريق، ومن ثم التسبب في حوادث جسيمة.

وذكر العامري أن إدارات المرور في الدولة، لا تتوانى عن توقيف الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة قيادة على الطريق، وهم دون السن القانونية، وتحويلهم وذويهم للمساءلة. وأكد رصد حالات لطلبة يقودون مركبات ذويهم لأداء امتحانات الثانوية العامة، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر عدة، داعياً الأهل إلى وضع برامج مفيدة لأبنائهم خلال الإجازة، بما يشغل وقت الفراغ.

واتخذت شرطة أبوظبي، العام الماضي، إجراءات مشددة بحق 86 حدثاً بعد ضبطهم يقودون مركبات دون رخصة، على الرغم من كتابتهم تعهدات سابقة بعدم تكرار المخالفة، وحولتهم إلى نيابة الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأكدت تكثيف الرقابة المرورية من الدوريات ومباحث المرور لضبط الأحداث الذين يقودون المركبات دون رخصة، لافتة إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، خصوصاً الأحداث الذين ضبطوا من قبل وكتبوا تعهدات بعدم تكرار المخالفة.

يذكر أن شرطة أبوظبي ضبطت 342 حدثاً، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لقيادتهم مركبات ذويهم على الطرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، على مستوى إمارة أبوظبي، وتسببوا في وقوع 17 حادثاً مرورياً.

«المرور لا يتوانى عن توقيف الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة».

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حدثاً ضبطتهم الشرطة، لقيادتهم مركبات ذويهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي في أبوظبي.