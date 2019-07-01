محاكمة آسيوي بتهمة حيازة هيروين

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة شخص من الجنسية الآسيوية، متهم بحيازة حقيبة داخلها كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة، إذ تم ضبطه من قبل الفرق الأمنية، خلال محاولته رميها لإبعاد الشبهات عنه.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية الذي يعمل بالشرطة، وكان من ضمن فريق الضبط، حيث أكد أن بلاغاً ورد يفيد بوجود شخص يشتبه في حيازته مواد مخدرة، وعلى الفور تم التحرك من قبل فريق الضبط، مشيراً إلى أن المتهم عند ملاحظته وجود الشرطة، ترك حقيبة كان يحملها، ورماها، ولكن تم إلقاء القبض عليه.

وأكد أنه، خلال التحقيقات مع المتهم، قال إن الحقيبة التي تم ضبطها، وداخلها مواد مخدرة، ليست له، وإنه استلمها من أحد الأشخاص في موطنه، وأخبره بأن عليه الاحتفاظ بها، لحين الاتصال به عبر مكالمة هاتفية من الخارج. وطلبت النيابة الإدانة، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في 30 يوليو.