تسويات ودية لبلاغات شيكات بـ 320 مليون درهم في «الرفاعة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أهمية منطقة الرفاعة، التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير الإمكانات كافة لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين مع مركز شرطة الرفاعة، خصوصاً أن موقعه الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، إضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

ونوه بجهود شعبة الشيكات في المركز، التي تمكنت من تسوية بلاغات شيكات تبلغ قيمتها نحو 320 مليون درهم، ودياً، في عام 2018، مقابل تسوية بلاغات شيكات تبلغ قيمتها نحو 650 مليون درهم في عام 2017.

جاء ذلك خلال تفقده المركز ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق نسبة 87.4% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، بينما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة سبع دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة ثماني دقائق وتسع ثوان، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير 0.1%.

كما اطلع المري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص، مثل برنامج «المراقب»، وبرنامج «نسور الرفاعة»، التي أدت إلى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 14.52% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وثمّن المري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق، وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، إذ سجل المركز 271 بلاغاً مرورياً في عام 2018، نتجت عنها حالة وفاة واحدة، وسجل 270 بلاغاً مرورياً في عام 2017، نتجت عنها حالة وفاة واحدة، بينما لم يسجل المركز أي حالات وفاة ناتجة عن حوادث الدهس خلال العامين الماضيين، فيما خالف 168 شخصاً نتيجة العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة في عام 2018، مقابل 456 شخصاً في عام 2017، كما ضبط المركز 254 دراجة هوائية في عام 2018، مقابل 273 دراجة هوائية في عام 2017.

ونفّذ المركز حملات مرورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في عام 2018، منها «السرعة القاتلة»، و«لا تتجمهر»، و«أعط الطريق حقه»، و«مواقف أصحاب الهمم»، و«عدم ترك مسافة كافية»، و«الانحراف المفاجئ»، وحملة «المشاة»، و«الدراجات الهوائية».

كما اطلع المري على إنجازات المركز، التي تمثلت في تسجيل «صفر» شكوى على الموظفين، وأفضل جهة في رعاية الضحايا، والأول في الرضا الوظيفي على مدار ثلاث سنوات متتالية على مستوى مراكز الشرطة، وتسجيل «صفر» تظلمات على العمل الإداري، و«صفر» اختراقات أمنية للتوقيف.

271

بلاغاً مرورياً سجلها

المركز في عام 2018

نتجت عنها حالة وفاة

واحدة.