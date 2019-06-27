إصابة 14 شخصاً بينهم طلبة بحادثَي تصادم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصيب تسعة أطفال بينهم طلبة وثلاث نساء بينهن مشرفة حافلة مدرسية ورجلان بإصابات صنفت بالمتوسطة والبسيطة، بحادثَي تصادم منفصلين في أبوظبي، أمس، بينهم ثلاثة أطفال مواطنين. ووقع الحادث الأول بين مركبة وحافلة مدرسية بعد شاطئ الراحة باتجاه الخارج، وأسفر عن إصابة ثلاثة أطفال مواطنين، وامرأة عربية، ورجل آسيوي، وراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

والحادث الثاني وقع بين مركبة وحافلة مدرسية بالقرب من بنك الاتحاد في جزيرة الريم، ونتجت عنه إصابة طفلة آسيوية بإصابة بليغة، وامرأة آسيوية بإصابة متوسطة، فيما أصيب خمسة أطفال ورجل وامرأة، يحملون جنسيات دول مختلفة، بإصابات بسيطة في الحادث ذاته. وتلقت غرفة العمليات بلاغاً بالحادث، وتوجهت دوريات الشرطة والمستشفى الميداني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة الآمنة، والحرص على ترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى مفاجآت الطريق، مشيراً إلى أن جميع المصابين حالاتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.