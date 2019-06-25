وفاة شقيقين مواطنين بحريق منزلهما في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي – الفجيرة

أفاد مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، بوفاة طفلة مواطنة وشقيقها البالغين من العمر أربعة وثلاثة أعوام، بعد أن حاصرتهما النيران التي اندلعت في منزل أسرتهما، صباح أمس، ولم يكن في المنزل سوى جدتهما التي استنجدت بالناس الذين أبلغوا إدارة الدفاع المدني.

وأوضح الطنيجي أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالإدارة في الساعة 10:30 صباحاً، يفيد باندلاع حريق في منزل أحد المواطنين بمنطقة مضب، وعليه انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتم إخماد النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من المنزل، ونتجت عنها وفاة طفلين كانا داخل المنزل مع جدتهما، فيما كان والداهما في أماكن عملهما، مشيراً إلى أنه تم إخراج جثتي الطفلين، وتحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص، للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.

وأكد عدم وجود جهاز كاشف للدخان أو إنذار ذكي في المنزل المحترق، داعياً أصحاب المنازل إلى تركيب أجهزة كاشفة للدخان في بيوتهم وصيانة معدات الإطفاء باستمرار، من أجل تعزيز سلامتهم ووقايتهم من حوادث الحريق.

وأشار الطنيجي إلى أن البلاغات التي وردت من سكان المنطقة، الذين شاهدوا النيران تندلع في جوانب المنزل من الخارج، كانت بعد أن أتت النيران على مرافق عدة منه.

بدورهم، أكد شهود عيان كانوا موجودين في موقع الحادث، أنهم فوجئوا بجدة الطفلين تخرج من المنزل، وتنادي على الجيران وعلى الأشخاص خارج البيت وتطلب منهم إنقاذ حفيديها، ما دفعهم إلى إبلاغ إدارة الدفاع المدني التي حينما حضرت واكتشفت أن باب الغرفة أغلق على الطفلين، بعد أن حاصرتهما النيران، وتعذر عليهما فتح الباب نتيجة ضغط الدخان وألسنة اللهب التي اندلعت داخل الغرفة.

بلاغات سكان

المنطقة عن الحريق

كانت بعد أن أتت

النيران على مرافق

عدة من المنزل.