محاكمة امرأة بمحاولة قتل خطيب صديقتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة امرأة إفريقية طعنت رجلاً من جنسيتها نفسها في صدره بسكين، شارعة في قتله، بسبب رفضه الذهاب مع خطيبته إلى ملهى ليلي.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً في منطقة فريج المرر، منتظراً خطيبته التي حضرت برفقة المتهمة، فطلب منها عدم التوجه إلى نادٍ ليلي، إلا أن الأخيرة همست لها حتى تخدعه لتذهبا معاً إلى الملهى فسمعها وطلب منها ترك خطيبته، إلا أنه فوجئ بها تهاجمه بالسب بألفاظ بذيئة، ثم طعنته في صدره من جهة اليسار، وسألها «ما الذي حصل؟»، ثم فقد الوعي.

وذكرت خطيبة المجني عليه أنه قدم إلى مقر سكنها واتصل بها للنزول إليه، فخرجت برفقة المتهمة، وحينما شاهدها معها طلب منها عدم مرافقتها، فسبته زميلتها وحدثت مشادة كلامية بينهما فيما كانت تقف، ثم غادرت المتهمة قليلاً، وعادت بسكين وطعنت المجني عليه في صدره.