رسالة «واتس أب» «خلينا نغير جو» تحيل شاباً على المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شاب من الجنسية العربية، بتهمة إرسال رسائل لفتاة، تحتوي على عبارات غير لائقة، عبر برنامج «واتس أب»، كان من ضمنها جملة «خلينا نطلع نغير جو».

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أرسل المتهم، الذي يعمل في شركة خاصة، محادثة عبر برنامج «واتس أب» لفتاة تتعامل مع الشركة، تضمنت عبارات جارحة، أثارت غضبها، إذ أرسل رسائل عديدة، كان من ضمنها «أنه يريد الخروج معها لتغيير الجو في شارع الإمارات وحدهما»، ما جعلها تقدم شكوى ضده بأنه يتحرش بها، ويزعجها برسائله التي لا تعرف ما يقصد من ورائها.

وواجهت المحكمة المتهم بما أسند إليه من تهم، فاعترف بإرسال رسائل للشاكية، مشيراً إلى أنه لم يقصد إزعاجها أو التحرش بها، وإنما كان يطالبها بمبلغ مالي مترتب عليها لمصلحة الشركة التي يعمل فيها، بسبب استئجار سيارة، وعدم دفعها قيمة الإيجار، ما جعله يرسل لها عبر برنامج «واتس أب» محادثات عديدة دون أن يقصد مضايقتها.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ التاسع من يوليو المقبل.