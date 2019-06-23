رسالة "خلينا نغير جو" تحيل شاباً للمحكمة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شاب من الجنسية العربية بتهمة إرسال رسائل لفتاة فيها عبارات غير لائقة عبر برنامج الواتس أب، كان من ضمنها جملة "خلينا نطلع نغير جو".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهم الذي يعمل في شركة خاصة بإرسال محادثة عبر برنامج الوتس أب لفتاة تتعامل مع الشركة تضمنت عبارات جارحة، أثارت غضبها، إذ قام بإرسال رسائل عديدة كانت من ضمنها "أنه يريد الخروج معها لتغيير الجو في شارع الإمارات لوحدهم" ما جعلها تقدم شكوى ضده بأنه يتحرش بها ويزعجها برسائله التي لا تعرف ما يقصده من ورائها.

وواجهت المحكمة المتهم بما أسند إليه من تهم، فاعترف بإرسال رسائل للشاكية، مشيراً إلى أنه لم يقصد إزعاجها أو التحرش بها، وإنما كان يطالبها بملغ مالي مترتب عليها لصالح الشركة التي يعمل بها بسبب استأجارها سيارة وعدم دفعها قيمة الإيجار، ما جعله يرسل لها عبر برنامج الواتس أب محادثات عديدة دون أن يقصد مضايقتها.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 9 يوليو المقبل.