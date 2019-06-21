إخماد حريق في مستودع للمواد الكرتونية والخشبية

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

أخمدت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، حريقا اندلع في مستودع يحتوي على مواد كرتونية وخشبية، في منطقة الصناعية الجديدة، دون ان يسفر عن إصابات بشرية.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان العميد راشد جاسم مجلاد، أن الفرق تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ عصر اليوم، وباشرت في مكافحة الحريق وإخماده بواسطة الماء ومادة الفوم قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، مشيرا أن الحريق اندلع من المستودع واقتصرت الأضرار على كمية من المواد الكرتونية والأخشاب، دون تسجيل إصابات بشرية.

وناشد العميد مجلاد أصحاب المستودعات والمنشآت الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة جهاز الإنذار وعدم تخزين المواد بطريقة عشوائية، والتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.