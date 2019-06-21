7 إجراءات لتفادي الحرائق في المنزل خلال السفر

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة من مخاطر تجاوز اشتراطات الأمن والسلامة داخل الفلل والمساكن الشعبية والمباني السكنية، وغيرها من المنشآت خلال فترة السفر، محددة سبعة إجراءات يجب اتباعها لتفادي وقوع الحوادث والحرائق خلال الإجازات والسفر، شملت: إغلاق مفتاح أسطوانة الغاز أو خط الغاز المغذي للمنزل، وعدم ترك أي مواد سامة، وإغلاق النوافذ بإحكام، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير المهمة، وعدم ترك أي مصادر حرارية نشطة أو مواد سريعة الاشتعال داخل المنزل وخارجه، والتخلص من النفايات المنزلية، وعدم ترك شواحن الهواتف في الكهرباء والتأكد من إزالتها.

وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي، لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة وضعت خطة استراتيجية في الصيف لتفادي وقوع الحوادث تشتمل على حملات توعوية ورقابية على الأبنية والمساكن والمنازل وجميع المنشآت، للتأكيد على أهمية الالزام باشتراطات الأمن والسلامة وعدم ترك الأشياء التي قد تولد حرائق خلال السفر والإجازات.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بحملات سنوية وشهرية لتوعية الأسر في المنازل عبر تقديم برامج توعوية وإرشادية لمخاطر الحرائق، وكيفية الوقاية منها، والتوعية بكيفية التصرف في حالات الطوارئ والإجراءات المطلوب اتباعها للإخلاء من المناطق الخطرة إلى المناطق الآمنة، معرباً عن أسفه لوجود فئة قليلة من الجمهور والمستهدفين لا يقومون بالالتزام واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية على الرغم من أنها وجدت لسلامتهم، ما يؤدي لحدوث حرائق خلال تواجدهم بالمنازل أو حتى سفرهم.

وأوضح النقبي أن فصل الصيف يكثر فيه السفر والإجازات، وعلى الأفراد عدم ترك مركباتهم تحت أشعة الشمس بشكل مباشر كونها تتوافر فيها جميع العناصر التي قد تؤدي إلى الحريق، من وقود وزيوت وغيرها، مؤكداً ضرورة إعطاء مفاتيحها لأشخاص موثوق بهم يقومون بصيانتها والاعتناء بها خلال فترة سفرهم.

وتابع أن على السكان أخذ احتياطات عدة قبل مغادرتهم المنزل والسفر إلى الخارج لمنع وقوع الحرائق داخل بيوتهم.

إجراءات تجنب الحرائق والحوادث

بين مدير عام الدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي أن هناك إجراءات واجباً اتخاذها قبل السفر لتجنب وقوع حرائق وحوادث أهمها:

■عدم ترك مفتاح أسطوانة الغاز أو خط الغاز المغذي للمنزل مفتوحاً.

■عدم ترك مواد قابلة للاشتعال مثل الكلور التي قد تتفاعل مع ارتفاع درجات الحرارة.

■عدم ترك النوافذ مفتوحة وإغلاقها بإحكام.

■التأكد من فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير مهمة.

■عدم ترك شواحن الهواتف في الكهرباء والتأكد من إزالتها.

■التخلص من النفايات المنزلية وعدم ترك أي أطعمة قد تتلف.

■عدم ترك أي مصادر حرارية نشطة أو أي مواد سريعة الاشتعال على الشرفات.