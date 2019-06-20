«قضاء أبوظبي» تنظر 4 شكاوى ضد محامين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر يونيو الجاري، على أربع شكاوى ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

كما اطلعت اللجنة على طلبات تجديد 13 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على الطلبات الجديدة لقيد تسعة مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وكانت لجنة شؤون المحامين عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، وعضوية كل من: القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.