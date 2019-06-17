محاكمة مستشفى خاص في أبوظبي بسبب تأخير الرواتب

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام مستشفى خاص في أبوظبي، بعدم دفع رواتب العاملين فيه، وفيما أنكر الممثل القانوني عن المستشفى تأخير دفع رواتب الموظفين، قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الخامس من أغسطس المقبل.

وخلال الجلسة، أكد المحامي الموكل للدفاع، أن المستشفى سدد رواتب الموظفين، وقدم لهيئة المحكمة شهادة مستخرجة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تفيد بسداد المستشفى لجميع الرواتب، مشيراً إلى أن المستشفى أودع الرواتب للموظفين قبل تاريخ فتح البلاغ ضده، وأنه سبق وأن حرر بعض الموظفين البلاغ نفسه ضد المستشفى في وقت سابق لتأخره في سداد الرواتب، وقضت المحكمة ببراءة المستشفى منه.

من جانبها، صرحت هيئة المحكمة، للمحامي الموكل للدفاع عن المستشفى باستخراج شهادة أخرى من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يحدد بها تاريخ دفع رواتب الموظفين، للتأكد من أن تاريخ تسديد الرواتب يسبق تاريخ فتح الدعوى ضد المستشفى.