محاكمة مستشفى خاص في أبوظبي بسبب الرواتب

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، بقضية اتهام مستشفى خاص في أبوظبي، بعدم دفع رواتب العاملين بها، فيما أنكر الممثل القانوني عن المستشفى تأخير دفع رواتب الموظفين، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 5 من اغسطس المقبل.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الموظفين العاملين بالمستشفى، بفتح بلاغ بسبب عدم استلام رواتبهم، وتكرار تأخر المستشفى في سداد الرواتب، ما يترتب عليه مشاكل أسرية وقانونية نتيجة التزام بعضهم بأقساط بنكية.

وخلال الجلسة أكد المحامي الموكل للدفاع عن المستشفى، أن المستشفى سدد رواتب الموظفين كافة، وقدم لهيئة المحكمة شهادة مستخرجة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تفيد بسداد المستشفى لجميع الرواتب، مشيرا إلى أن المستشفى أودعت الرواتب للموظفين قبل تاريخ فتح البلاغ ضدها، وأنه سبق وأن حرر بعض الموظفين نفس البلاغ ضد المستشفى في وقت سابق لتأخرها في سداد الرواتب، وقضت المحكمة ببراءة المستشفى منه.

من جانبها صرحت هيئة المحكمة، للمحامي الموكل للدفاع عن المستشفى باستخراج شهادة أخرى من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يحدد بها تاريخ دفع رواتب الموظفين للتأكد من أن تاريخ تسديد الرواتب يسبق تاريخ فتح الدعوى ضد المستشفى.