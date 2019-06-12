اتهام خليجي بصدم سيارة شرطة والهرب

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية، اتهم فيها خليجي بالاعتداء على رجال شرطة، وتعريض حياتهم للخطر، أثناء أدائهم واجبهم، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، فضلاً عن صدم مركبتهم.

وكان أفراد الشرطة لاحظوا وقوف سيارة ليلاً في إحدى المناطق، وخلال محاولة التحقق من هوية سائقها، صدم سيارتهم، واعتدى عليهم، وقاومهم، ثم فر بمركبته، وسلم نفسه للشرطة بعد مرور ساعة على الحادثة. وأنكر المتهم ما نسب إليه، واعترف بشرب الخمر، مشيراً إلى أنه لم يتعمد الاعتداء على الشرطة، كونه لم يميز هويتهم، مؤكداً أن صدم المركبة وتعريض حياة أفراد الشرطة للخطر، هو رد فعل، إذ تقدم أحدهم نحو مركبته، وسلط الضوء عليه، فاضطر لتحريك مركبته إلى الخلف، وهو ما أدى إلى الاصطدام بسيارة الشرطة.

وأجّلت المحكمة القضية إلى بداية الشهر المقبل، للاستماع لأقوال الشهود.