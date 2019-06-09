مصادر: تسرب مياه الصرف الصحي لخزانات المياه وراء تسمم سكان " هورايزون"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قالت مصادر مطلعة في لجنة التحقيق حول قضية تعرض العشرات من سكان أبراج هورايزون في إمارة عجمان للتسمم، أن السبب الرئيسي وراء حدوث المشكلة، يرجع إلى حدوث تسرب من أنابيب مياه الصرف الصحي، إلى خزانات مياه الأبراج، ما أدى إلى تلوثها.

وأوضح المصدر لـ" الإمارات اليوم " أن اختلاط مياه الصرف الصحي، بخزانات المياه، ومن ثم استخدام السكان لها في عمليات غسل الأطعمة، والأواني، والاستحمام، أدى إلى تعرض العشرات منهم لمضاعفات صحية، أودت بهم إلى المستشفيات.

وأكد أن عمليات الصيانة جارية حالياً لإصلاح أنابيب الصرف الصحي، وتنظيف الخزانات، ليتمكن السكان من إعادة استخدام المياه بشكل آمن في أسرع وقت.