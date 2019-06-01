السيطرة على حريق مركبة في عجمان‎

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

سيطرت فرقة إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، على حريق شب بمركبة في منطقة الجرف 2، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد ضابط مركز الإدارة الرائد مروان يوسف الشامسي، أن منصة الدفاع المدني في شرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 1:40 يفيد باحتراق مركبة في منطقة الجرف 2 وعلى ضوء البلاغ وصلت مركبات الدفاع المدني والإسعاف الوطني خلال ثلاث دقائق من وقت البلاغ وباشرت الفرقة بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وأخماده بواسطة الماء، مشيراً إلى أنه بعد الإنتهاء من المهمة، تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة للاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وناشد الرائد الشامسي أصحاب المركبات، تنفيذ صيانة المركبات من قبل فني مختص، والاحتفاظ بمطفأة الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية في المركبات والتدرب على كيفية استخدامهما