إطفائي ينقذ أسرة عربية من حريق في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تمكن الإطفائي، زايد محمد الظفري، من إنقاذ أسرة عربية مكونة من سبعة أفراد، اندلع حريق بمنزلها في منطقة المويهات في عجمان، إذ لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وكرّمت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان الإطفائي، بحضور نائب المدير العام، العميد راشد جاسم مجلاد، على شجاعته وسرعة استجابته وتعامله مع الحادث، ما أسفر عن إنقاذ الأسرة من الحريق. وتعود تفاصيل الحادث عندما كان الإطفائي متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، وشاهد تصاعد دخان من أحد المنازل في منطقة المويهات، وسمع أصوات الأسرة تطلب المساعدة، فأسرع إلى المنزل ورأى النيران مشتعلة، فقام بإخراج الأسرة واقتحام النيران، وتمكن من إخماد النيران بوساطة الماء، ثم طلب المساعدة من الدفاع المدني، وعند وصول الفرقة قامت بمعاينة الحادث، واستخدمت آلة لشفط دخان الحريق من المنزل، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث إلى الجهة المختصة لاستكمال بقية الإجراءات.