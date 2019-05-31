عمليات شرطة أبوظبي تتلقى 178 ألف مكالمة في رمضان

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استقبلت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي 178 ألفاً و491 مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، منها 18 ألفاً و730 مكالمة خلال فترة الذروة.

وأكدت إدارة العمليات استعدادها لتلقي البلاغات والمكالمات على مدار الساعة وفِي جميع الأوقات، خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، لتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

وقال مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد ناصر المسكري، إن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت.

وأكد ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى المراكز قبيل موعد الإفطار، لافتاً إلى أن معظمها لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة، والازدحام المروري، وبعض الحالات الصحية الطارئة، إلا أنها تزداد بشكل أكبر خلال الـ10 الأواخر من رمضان.

ودعا الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني للتعريف بالخدمات الشرطية، وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية، وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حال التعرض لأي طارئ خلال العطلة.

وشدد على ضرورة تقيد سائقي المركبات بقواعد المرور وإرشاداته، خصوصاً في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل المراكز التجارية في هذه الأيام، حيث تكثر البلاغات عن الحوادث المرورية نتيجة الازدحام، داعياً كل فئات المجتمع بعدم التردد في طلب المساعدة في أي وقت.