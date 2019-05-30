إطفائي ينقذ أسرة عربية من حريق في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان:

تمكن الاطفائي زايد محمد الظفري من إنقاذ أسرة عربية مكونة من 7 أفراد، أثناء اندلاع حريق في منزلهم في منطقة المويهات بعجمان، حيث لم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

وكرمت الإدارة العامة للدفاع المدني لعجمان، الإطفائي زايد الظفري بحضور نائب المدير العام العميد راشد جاسم مجلاد، على شجاعته وسرعة استجابته وتعامله مع الحادث مما أسفر عن إنقاذ الأسرة من الحريق.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما كان الإطفائي زايد متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الظهر ، حيث شاهد تصاعد الدخان من أحد المنازل في منطقة المويهات، وعند اقترابه سمع أصوات الأسرة تطلب المساعدة دخل إلى المنزل، ورأى النيران مشتعلة فقام بإخراج الأسرة وسارع في اخماد الحريق بواسطة الماء، ثم طلب المساعدة من الدفاع المدني، وعند وصول الفرقة قامت بمعاينة الحادث، واسخدامت آلة شفط دخان الحريق من المنزل، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة لاستكمال بقية الإجراءات.