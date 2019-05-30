شرطة الشارقة تنقذ سائقاً تعطل مثبت سرعة سيارته

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

تمكنت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من إنقاذ أحد الأشخاص بعد تعطل مثبت سرعة سيارته على سرعة 125 كيلومتراً في ‏الساعة، على طريق الإمارات بالقرب من نفق الرحمانية قادماً من إمارة عجمان باتجاه دبي.

وتلقت غرفة العمليات المركزية، بلاغاً من قائد المركبة في تمام الساعة الثانية ودقيقة واحدة من صباح أمس، يفيد بتعطل مثبت السرعة في مركبته.

وقال مدير إدارة العمليات في شرطة الشارقة، العقيد جاسم بن هده، إنه فور تلقي البلاغ من قائد المركبة، تم التنسيق مع غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، وذلك لتأمين خط سير المركبة، كما تم التواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان واستخدام الإشارات الأربع للمركبة لتنبيه السائقين الآخرين على الطريق.

وأشار بن هده إلى أن خلو الطريق من السيارات في ذلك الوقت عزّز من فرص عدم وقوع أية حوادث، متابعاً أنه تم تهدئة قائد المركبة من خلال التواصل معه، وتقديم حلول عدة للسيطرة على مركبته، وفي الوقت نفسه قامت دورية شرطة الشارقة المتابعة للمركبة بالقيام بتصرف احترافي تمكنت من خلاله من ايقاف المركبة كلياً وبشكل آمن على سلامة السائق ومركبته عند منطقة «ورسان» بمدينة دبي وتقديم المساعدة اللازمة له.

وأكد جاهزية شرطة الشارقة للتعامل مع كل البلاغات والحالات المشابهة، والمواقف الطارئة، داعياً قائدي المركبات إلى التأكد من الصيانة الدورية والمستمرة لمركباتهم لتفادي حدوث مثل تلك المواقف، متمنياً السلامة لكل مستخدمي الطريق.