مشاجرة تنتهي بطعن شاب في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

تعرض شاب آسيوي يبلغ من العمر ٢٤ عاما لإصابات بليغة نتيجة تعرضه لعدة طعنات بمختلف ارجاء جسده، في إحدى المناطق الصناعية بالشارقة على خلفية شجار مع شخص آخر، إذ تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة حرجة.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بشرطة الشارقة في ٢٢ من شهر مايو الحالي يفيد بوجود مشاجرة أدت الى طعن أحد الاشخاص الآسيويين بمنطقة الصناعية، وعليه توجه رجال الأمن للموقع لكشف ملابسات الواقعة والقاء القبض على الجاني،اذ تم نقل الشاب غارقا بدمائه بسيارة خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

